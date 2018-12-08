العمراني: 15 عاما من حرب المليشيا دون أن ينخرطوا للسلام

قال السفير اليمني في الأردن، علي أحمد العمراني، أنه لا جديد يمكن أن ينتج عن مشاورات جنيف على صعيد «تحقيق سلام مستدام طرفه الحوثيون».

ويقول العمراني في مقال له على صفحته في فيسبوك أمس لا جديد في شأن تحقيق سلام مستدام طرفه الحوثيون، قد يتحقق شيء في مجال تبادل الأسرى والمختطفين والمخفيين ومن في حكمهم، وهذا يحدث كثيرا مع الحوثيين منذ حربهم الأولى 2004. وغالبا دون تدخلات أو توسطات خارجية».

ولا يقلل السفير العمراني من أهمية تبادل الأسرى والمختطفين، لما له من أثر إيجابي على الذين سيطلق سراحهم، وعلى أسرهم» بحسب قوله، لكنه يؤكد أن التجارب السابقة مع الميليشيات الحوثية لا تبعث على التفاؤل.

ويضيف: الحوثيون يخوضون الحرب منذ أكثر من أربعة عشر عاما وهم على وشك دخول السنة الخامسة عشرة وهم لم يذعنوا للسلام، عندما كانوا ما يزالون قلة في مناطق معزولة في صعدة ومران، أما وقد استولوا على صنعاء، وتوسعوا في كل اتجاه بالعنف والقوة، وسيطروا على سلاح الدولة ومؤسساتها والكثير من مقدراتها (...) فإن جنوحهم للسلم بشروطه العادلة لجميع اليمنيين، ما يزال أمرا مستبعدا وبعيدا».

ويجزم السفير العمراني أن مشاورات السويد، لن تحقق الشيء الكثير، سوى أن يعرف، من لم يعرف، حقيقة الحوثيين، أكثر، وقد تسنى لكثيرين معرفة الشيء الكثير عن الحوثيين في المشاورات السابقة الطويلة في الكويت، وقد تبين أنهم مراوغون ومتعجرفون وغير جادين لتحقيق سلام حقيقي، وهذا ما أكده دبلوماسيون أجانب كانوا قريبين من مشاورات الكويت». بحسب قوله.

ويؤكد السفير اليمني أن الحوثي لن يجنح للسلام وسيضيع كل الفرص من خلال سياسة القفز للأمام وسيقاتل حتى آخر مترس وفق استراتيجية الصمود أكثر وقت ممكن ومضاعفة الكلفة الإنسانية وباعتقاده أن الجميع في نهاية المطاف سيضطر للجلوس معه والقبول بشروطه».

وفي الاتجاه نفسه أكد الناشط الحقوقي اليمني همدان العليي وفقا لصحيفة «الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية دأبت منذ حربها الأولى في 2004 على المراوغات واستغلال المشاورات والحوارات لكسب الوقت والتمدد ميدانيا.

وكشف العليي أن الميليشيات تحاول استغلال الوقت الممنوح لها خلال هذه المشاورات من أجل تغيير الديموغرافيا السكانية وتبديل البنية الفكرية للمجتمع الخاضع لها بأفكارها الطائفية والزج بأبناء المجتمع إلى الجبهات.

ويعتقد العليي أن ذهاب الميليشيات إلى المشاورات تلو المشاورات يهدف بدرجة أساسية لتحقيق هدفين، الأول الاستفادة من الوقت لحوثنة المجتمع وصبغه بأفكارها الطائفية، والثاني هو محاولة شرعنة وجودها الانقلابي عبر انتزاع أي اتفاق مع وفد الشرعية، مرجحا في الوقت ذاته استحالة موافقة الجماعة على تسليم السلاح والانسحاب من المدن، وهو الأمر الذي سيدفعهم كما يتوقع في النهاية إلى إفشال المشاورات.