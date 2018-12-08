مسؤول في الحكومة: وفد الميشيا يحاول تمييع قضية الحديدة

قال وكيل وزارة الإعلام عبد الباسط القاعدي، أن سقف توقعاته بخصوص مشاورات السويد، يكاد أن يلامس القاع. ويبرر القاعدي عدم تفاؤله بقوله «الحوثي لا يمكن أن يلتزم بالقرارات الدولية وفِي مقدمتها القرار 2216 إذ أنه يعتبر أن هدفه من مشاورات السويد قد تحقق جزئيا بإخراج الجرحى».

ويرجح الوكيل القاعدي وفقا لصحيفة الشرق الاوسط أن وفد الميليشيات الموجود في السويد «يحاول (حاليا) أن يميع قضية الحديدة ومينائها والحصول على مكاسب أخرى خارج المرجعيات الثلاث وهو ما يجعل من سقف التوقعات متدنيا جدا».

ويوافق القاعدي في ذلك الباحث السياسي اليمني الدكتور فارس البيل، إذ يقول «الجماعة التي تذهب إلى طاولة تفاوض وهي تعيد ترتيباتها العسكرية في الحديدة ومناطق أخرى، وتتمنطق بكثير من الحجج الهامشية، وتستظل بكثير من التراخي الدولي؛ بالتأكيد ليست ذاهبة للتسليم، أو للسلام الحقيقي الذي تعرف أنها عندما تجنح له ستفقد كل مميزاتها وهيمنتها والفترة الذهبية التي أثرت منها».

ويعتقد الدكتور البيل أن الجماعة ذاهبة إلى السويد تحت وقع المجاراة للمزاج الدولي وألاعيب السياسة، لتحصل على ما لم تحصل عليه في الأرض، وإذا ما ضاقت عليها طاولة الحوار فإن تراجعها - بحسب قوله - إلى الاشتغال المليشاوي والسلوك التدميري لا يضرها».

ويرى الباحث البيل أنه لا يوجد ما تخسره ميليشيات الحوثي إلا إن ذهبت لسلام حقيقي، أما عداه فهي ليست مسؤولة عن شيء ولا قيم لديها ولا موازين تحكمها لا لشعب ولا كارثة إنسانية ولا لشرائع دولية ولا لقيم سياسية».