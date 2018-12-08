المتحدث باسم الحكومة يكشف تاريخ المراوغات الحوثية

قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية الشرعية راجح بادي، لا وجود أي توجه جاد لدى الجماعة الحوثية من أجل تحقيق السلام، رغم موافقة الجماعة أخيرا على الذهاب إلى مشاورات السويد التي ترعاها الأمم المتحدة بدعم دولي.

وذكر بادي في تصريحات لصحيفة«الشرق الأوسط» مستندا في حديثه إلى تاريخ المراوغات الحوثية خلال حروبها ضد الشعب اليمني» لا يوجد ما يشير إلى أي جدية لدى الحوثيين للانخراط في عملية السلام. ووصف خطوة الجماعة بالذهاب إلى السويد بأنه ينصب في سياق «نفس التكتيك والأسلوب الإيراني في المشاورات» متوقعا أن العالم سيكتشف الخديعة الحوثية بعد أن تنفض المشاورات في السويد دون إحراز أي تقدم.

وأشار في معرض حديثه عن مراوغات الجماعة، إلى أن «هذا هو أسلوبها»، منذ «بدأت هذه الحركة الإرهابية المسلحة أولى حروبها ضد الدولة في 20004 وحتى اليوم».

وتابع المتحدث باسم الحكومة اليمنية حديثه بالقول: «أيام قليلة وتنتهي مشاورات استوكهولم وسيكتشف العالم الخدعة الحوثية التي ستضاف لسجل الخدع السابقة».

وكانت الجماعة الموالية لإيران أفشلت أكثر من جولة سابقة للتفاوض مع الحكومة الشرعية، وهي ذات النتيجة التي يتوقع الوصول إليها الكثير من المسؤولين اليمنيين والناشطين من خلال المشاورات التي تستضيفها السويد. ويرى الكثير من المراقبين أن معظم الملفات المطروحة على طاولة المشاورات والمتعلقة ببناء الثقة، ليست هي جوهر المعضلة اليمنية التي تتمثل في انقلاب الجماعة الحوثية على الشرعية بقوة السلاح ورفضها الانصياع لقرارات المجتمع الدولي بما فيها قرار مجلس الأمن 2216.