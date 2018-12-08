التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في رازح بصعدة

قصفت مقاتلات التحالف العربي، قبل قليل اليوم السبت، 08 كانون الأول، 2018، أهدافا للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت غارات على أهداف للمليشيا في منطقة بني معين التابعة لمديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
ولفتت المصادر إلى أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.
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