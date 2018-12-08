شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات الغاز بمحافظة إب تعلن عن القائمة السوداء من المتلاعبين بمادة الغاز (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت غرفة العمليات المشتركة للغاز بمحافظة إب عن القائمة السوداء بالوكلاء الذين يقومون بالتلاعب بمادة الغاز المنزلي، وبيعها في السوق السوداء.

وحسب ممثل محافظة اب في غرفة عمليات صافر المشتركة – فهد منصر فانه تم نشر ثلاث قوائم سوداء لعدد من الفاسدين والمتلاعبين بمادة الغاز المنزلي في المحافظة وتحويلهم مادة الغاز الى مصدر استرزاق شخصي في ظل ظروف اقتصادية متردية بفعل الانقلاب والحرب التي تشنها المليشيا على الشعب اليمني منذ أكثر من أربعة أعوام”. وتضمنت القائمة الأولى عدد من الوكلاء وهم: ” أحمد خشافة مدير مبيعات مارح ووكيل توزيع , أحمد الشلفي “طحنون” , وأيمن قعشة , ومحمد الجماعي , وعبد الكريم بركات , رضوان الكنده , ونبيل الحريبي , فواز الوجية , صلاح العمري , فؤاد منصور , أحمد عبده النظامي , خالد الحسيني , فواز شرف , محمد حمود الاسدي , أحمد قاسم الأسدي ” . فيما تضمنت القائمتين السوداء “2 ,3 “شملت” محمد لطف الهبوب ، أيمن قعشة منطقة القرعامة مديرية جبلة, وشاكر علي عبده , حارة اليونيسف , و عبد الملك أحمد علي , حارة جامع الرشيد الظهار , وعلي المريسي , هلال اليحيري منطقة الضهره , و عبده حمود الغيثي منطقة المعاين الظهار , أخو محمد الجماعي , و فهد الوقش. وفي بيان لغرفة العمليات المشتركة حملت فريق عمل الشركة استمرار المذكورين كوكلاء للشركة، وتطالب بضرورة تغييرهم.

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