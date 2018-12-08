شكرا لقرائتكم خبر عن حدث بصنعاء هجوم شرس بالأسلحة الرشاشة على منزل أحد رجال الأعمال في صنعاء وهذا مصيره وأسرته.. شاهد صورة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - هاجم مسلحون مدعومون بأطقم عسكرية تتبع مليشيات الحوثي، منزل رجل أعمال في العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الميليشيا، حسب بلاغ رسمي.

وقال رجل الأعمال المهندس سامي جمعان، في بلاغ إلى سلطات الحوثيين، إنه فوجئ بهجوم نفذه عشرات المسلحين على منزله، وإطلاق وابل من الرصاص عليه، باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأشار إلى أنه قدم ثلاثة بلاغات متتالية قبل أيام عن وقائع تهديدات مباشرة تعرض لها من قبل قياديين حوثيين، يقف خلفهم المدعو أبو حسين الشريف، المعين من جانب الميليشيا في منصب نائب مدير أمن المنطقة الغربية بالعاصمة صنعاء.

وأضاف أن أطقماً تتبع ميليشيا الحوثي، حاصرت منزله، وأطلقت الرصاص صوب نوافذ منزله من أسلحة رشاشة، لافتاً إلى أن أطفاله وأسرته نجوا من موت محقق.

وقال رجل الأعمال جمعان في البلاغ: "أبلغت مسبقاً طالباً الحماية، واليوم يحضر كل هؤلاء المسلحين مع الأطقم والأسلحة النارية الخفيفة والمتوسطة وفي وضح النهار، ويمارسون هجومهم بكل ثقة وحماية، فمن يتبع هؤلاء ومن يحميهم"!