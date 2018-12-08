شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : مصدر في وفد الشرعية بالسويد يكشف فضيحة مدوية لوزير اعلام الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى مصدر في وفد الشرعية لمحادثات السلام ادعاء وزير الاعلام معمر الارياني برفض المبعوث الاممي مشاركة اعلامي الشرعية وقال ان هناك فريق باسم اعلامي الشرعية رافق بعثة الوفد الحكومي لكنه غير محترف ولا علاقة للكثير منهم بالاعلام وهو جزء من الفساد الكبير داخل مؤسسات الشرعية بتحويل مهمة خطيرة بهذه المرحلة الى فرصة للتنزه والسياحة

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه : ان هناك اسماء حضرت مع الوفد وليست مشكلة المبعوث والامم المتحدة عدم مشاركتهم في الجلسة الافتتاحية او تغطية الاخبار وأكد ان عدد الفريق الاعلامي المصاحب للوفد الحكومي 15 عضو معظمهم لا يمت للاعلام بصلة

وقال اذا كان ترشيح هذه الاسماء تمت من قبل وزية الاعلام فانها مصيبة وان كان لا يعلم فالمصيبة اعظم

وقد نشر جهينة يمن بعض الأسماء

ماجد السقاف مساعد سكرتير رئيس الجمهورية سكريتر مكتب رئاسة الجمهورية همام الهمامي حمزة الكمالي

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