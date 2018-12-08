شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ معياد يفاجئ الجميع بتصريحات نارية بشأن ارتفاع الدولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدلى رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور حافظ معياد تصريحاً جديداً كشف فيه عن مضاربة بالعملة الوطنية، محذراً من عواقب ذلك. وفيما يلي نص تصريح حافظ معياد لوحظ اليوم أن هناك عملية مضاربة غير طبيعية بالعملة الوطنية، الأمر الذي يفرض على البنك المركزي القيام بدوره، كما يجب ونحذر المضاربين والمتواطئين معاهم من عواقب ذلك، ونؤكد بأن القيادة السياسية تتابع عن كثب ما يجري ولن تقف موقف المتفرج مما يحصل وإنها ستقوم بكل ما يلزم لحماية المواطن من التلاعب بالعملة واضرارها على معيشة المواطنين.

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