شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل ارتفاعه .. اسعاره الجمعة 7 ديسمبر في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصل الدولار ارتفاعه امام الريال اليمني، اثناء تداوله اليوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر 2018م، في صنعاء وعدن. وبلغ سعر الدولار في صنعاء 510 ريال والسعودي 135 ريال. وفي عدن بلغ سعر الدولار 518 ريال، والسعودي 137 ريال.

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