المليشيات الانقلابية تستخدم منازل المواطنين في الحديدة ثكنات عسكرية

أفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن مليشيا الحوثي الانقلابية، حولت منازل المواطنين في محافظة الحديدة، إلى ثكنات عسكرية، في ان انتهاك للحقوق الإنسانية للمدنيين في المحافظة.

وأضاف المركز في بيان له على موقع "تويتر"، أن الميليشيات إقتحمت منازل المواطنين وقامت بتحويلها إلى ثكنات وحفرت فيها الخنادق للتنقل من مكان لآخر، في حين تحتجز عشرات الأسر كدروع بشرية، فيما قامت بتشريد عائلات أخرى إلى مناطق نائية.

وأشار إلى أن الميليشيات استخدمت بعض تلك المنازل بعد نهبها كمخازن للسلاح والذخيرة لتموين عناصرها الإرهابية.