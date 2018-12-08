الحوثيون يعلنون تمردهم على القرارات الدولية .. ويفشلون المشاورات برفضهم التفتيش وتسليم السلاح

أعلن قبل قليل رئيس وفد الحوثي في مشاورات السويد المدعو محمد عبدالسلام أنهم لن يقوموا بتسليم السلاح ولن يستسلموا في أشاره واضحة في تمردهم على القرارات الدولية التي تطالب المليشيات بتسليم السلاح والانسحاب من المدن, قبل الخوض في أي عملية سياسية معهم.

وأضاف رئيس وفد الحوثي في تصريحات لقناة الجزيرة قائلا" لا بد من تشكيل دولة أولا ثم يسحب السلاح من جميع الأطراف .

تصريحات رئيس الوفد الحوثي هو إعلان مبكر لفشل المباحثات السويدية , وردا على كلمة غريفيت أمس التي أكد فيها على ان هذه الجولة من الحوار ستعتمد على قرارات مجلس الامن والمبادرة الخليجية .

وأضاف ناطق المليشيات بقوله " ناقشنا مع المبعوث الدولي التهدئة الميدانية والإطار السياسي والأمني والعسكري , و ميناء الحديدة يجب تحييده عن النزاع العسكري.

وحول فتح مطار صنعاء قال ناطق المليشيات " يجب فتح مطار صنعاء وفقا للمعايير الدولية ولا نقبل التفتيش