الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لفتح مطار صنعاء الدولي

قال وفد الحكومة الشرعية مروان دماج وزير الثقافة لدى الحكومة الشرعية ، المشارك في محادثات ستوكهولم في السويد، اليوم الجمعة ،خلال لقاء صحفي .إن الحكومة اليمنية على استعداد لفتح مطار صنعاء الدولي ولكن وفق شروط معينة ، وأضاف الوفد أنه يجب وضع ضوابط لمنع استغلال مطار صنعاء في الحرب.

حيث بدأ يوم امس الخميس المشاورات اليمنية في ضواحي العاصمة السويدية ستوكهولم بحضور وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً و مليشيا الحوثي برعاية اممية .