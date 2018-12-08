شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من داخل محلات الصرافة .. انهيار مفاجئ للريال اليمني وصعود جنوني للدولار والريال السعودي الان في صنعاء (السعر الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف العملات الأجنبية الان مقابل الريال اليمني الجمعة7 ديسمبر/كانون أول 2018

الدولار الامريكي

شراء : 500 ريال يمني

بيع : 515 ريال يمني

الريال السعودي

شراء : 130 ريال يمني

بيع : 132 ريال يمني

شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من داخل محلات الصرافة .. انهيار مفاجئ للريال اليمني وصعود جنوني للدولار والريال السعودي الان في صنعاء (السعر الان) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .