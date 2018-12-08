شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال المعارك في الحديدة مجدداً ...والعمالقة يتقدون جنوب مدينة الصالح (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقدمت قوات ألوية العمالقة جنوب مدينة الصالح السكنية في الحديدة لإطباق الحصار على القناصة من مسلحي مليشيات الحوثي المتمركزين فيها .



وتمكنت ألوية العمالقة من تطويق وحصار مئات القناصة الحوثيين الذين يعتلون أسطح المباني السكنية في المدينة ويستهدفون الأحياء السكنية منها .



وواصلت ألوية العمالقة تقدمها من حي 7 يوليو بإتجاه وسط المدينة لتحريرها وتطهيرها من سيطرة مسلحي مليشيات الحوثي وتأمينها بعد طردهم منها .



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