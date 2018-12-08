شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تعرف على ما قاله عضو وفد الشرعية «عبدالعزيز جباري» عن الحوثيين في اليوم الثاني من مشاورات السويد..«تفاصيل» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال عبد العزيز جباري، مستشار رئيس الجمهورية وعضو الوفد الحكومي لغرفة اخبار مشاورات السلام "نتمنى الوصول إلى سلام دائم وإيجاد دولة مؤسسات تحمي جميع المواطنين". وأضاف جباري في تصريح تلفزيوني لغرفة أخبار مشاورات السويد اليمنية للسلام " نحن يمنيون ولا بد أن نتعايش ونتقبل بعضنا. لا نريد أن نلغي الحوثي لا سياسيا ولا عرقيا ولا جغرافيا بل نريد أن نتعايش مع الجميع ولا يمكن أن نصل إلى هذا الهدف إلا بوجود دولة، وهذه الدولة التي نراها يجب أن تكون مدنية ديمقراطية جمهورية وأن تكون الدولة هي الحامية لجميع الناس بمن فيهم الحوثيون". وعن التنازلات التي قد تقدمها الشرعية قال جباري " لا يوجد هناك شيء اسمه تنازلات، إما أن تكون هناك دولة أو مليشيات، مضيفا " دولة يعيش في ظلها كل المواطنون وتحميهم أو مليشيات لا تتعايش مع أحد.

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تعرف على ما قاله عضو وفد الشرعية «عبدالعزيز جباري» عن الحوثيين في اليوم الثاني من مشاورات السويد..«تفاصيل» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .