شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : السعودية والامارات تزفان بشرى سارة غير مسبوقة لجميع المعلمين اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الجمعة، استكمال ترتيبات صرف المنحة المالية المقدمة من السعودية والإمارات للمعلمين المنقطعة رواتبهم منذ عامين. وقال وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، في تصريح صحفي، إن عملية صرف المنحة المالية للمعلمين والمقدرة بـ70 مليون دولار، والتي سيتم صرفها بالتنسيق مع منظمة "يونيسف" ستبدأ خلال الأيام القادمة وفق للآلية الخاصة بيونيسف وعبر أحد البنوك التي تضمنها المنظمة. وأشار لملس إلى أن ترتيبات الصرف استكملت بالتنسيق مع منظمة يونيسف وفقاً لكشوف رواتب 2014 وتغطي المرحلة الأولى من عملية الصرف مدة عشرة أشهر. يذكر ان منظمة "يونيسف" تبنت مشروعاً لدفع حوافز شهرية لنحو 130 ألف معلم ومعلمة من الذين صادرت مليشيا الحوثي رواتبهم في المناطق المتبقية تحت سيطرتها.

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