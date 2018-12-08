السدعي : اذا لم تنجح مشاورات السويد سنحسم المعركة مع الحوثي عسكريا

صدت قوات الجيش الوطني مساء أمس الخميس، عدة هجمات شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة مران غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.

واستغلت المليشيا الحوثية التهدئة، في إعادة التموضع والتصعيد، وحاولت شن هجمات في عدة جبهات خصوصا في مران، لكن سواعد أبطال الجيش الوطني من منتسبي ألوية العروبة كانت لها بالمرصاد.

وأسفرت المواجهات عن مصرع واصابة العشرات من عناصر المليشيات الحوثية بينهم قياديين من كبار مشرفيها في محافظة صعدة وهروب ما تبقى منهم.

وسيطرت قوات الجيش الوطني خلال المواجهات على مواقع جديدة في محيط عقبة مران، بالإضافة الى استعادتها لكميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وعدد من الأجهزة اللاسلكية وأجهزة الاتصال الخاصة بالمليشيا.

وأكد قائد ألوية العروبة العميد عبدالكريم السدعي، أن قوات اللواء على أُهبة الاستعداد للدخول في عمق صعدة وتحريرها وتطهيرها من مليشيات الحوثي الكهنوتية المدعومة من إيران.

كما أكد العميد السدعي بأن المعركة الفاصلة ستكون بسد منبع التمرد والجهل والضلال.

مضيفا، “واذا لم تخرج محادثات السويد، بتسليم ممتلكات الدولة، والانسحاب من جميع المحافظات التي تسيطر عليها تلك المليشيا الانقلابية، فانه سيكون لا خيار لنا سوى الحسم العسكري”.