فضيحة جديدة لوفد المليشيا الانقلابية شجار واشتباكات استدعت تدخل الامن السويدي

اوضحت مصادر مطلعة في السويد عن وقوع وفد ميلشيا الحوثي الانقلابية في فضيحة إعلامية كبيرة في السويد التي تحتضن مشاورات السلام. وذكرت المصادر” أن عضو وفد ميلشيا الحوثي الانقلابية للمشاورات المدعو عبدالملك العجري عقد مؤتمر صحافي على هامش المفاوضات أحدث ضجة كبيرة”. وأضافت المصادر” أن مشادات وتبادل الشتائم، عقب توجيه الصحافيين أسئلة له بشأن جرائم الميلشيا بحق المدنيين”. أوضحت المصادر” أن المؤتمر الصحفي تحول إلى حالة من الشجار الذي كان على وشك الاشتباك بالأيدي، لو لا تدخل الأمن السويدي وفض المشاجرة والنزاع”

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