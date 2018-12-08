وفد الحكومة بمشاورات السويد: الحوثيون مستمرون في رفض المرجعيات الثلاث

قال علي عشال عضو الوفد الحكومي اليمني المشارك في مشاورات السويد، إن الحوثيين مستمرون في رفض المرجعيات الثلاث التي تمثل ركائز الحل السياسي في اليمن وهو ما يعوق أي فرص لحل سياسي.
عشال الذي جاءت تصريحاته ضمن مقابلة أجرتها معه من مقر انعقاد المشاورات، قال: "ما زلنا نعتقد أن هذه الجماعة الانقلابية (الحوثيين) تريد من خلال أية تسوية أن تُشرعِن الوضع الحالي، أو أن تمرر مشروع الانقلاب من خلال اتفاقيات سياسية، وهذا بالقطع مستحيل؛ لأن ذلك يرفضه واقعنا في اليمن".
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