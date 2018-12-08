شكرا لقرائتكم خبر عن اليماني يحرج غريفيث.. والأخير يرد بصفعة قاسية وغير متوقعة للوفد الحكومي والإرياني يتهمه بالخيانة.. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبب الوفد الحكومي في مشاورات السويد برئاسة وزير الخارجية خالد اليماني بإحراج شديد للمبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، بعد رفضه الدخول إلى الجلسة الافتتاحية للمشاورات مالم يتم طرد العناصر الحوثية غير المتفق على حضورها، ما حدا بغريفيث إلى الخضوع وإخراج عناصر الحوثي الزائدة من القاعة.

ودفع هذا الموقف بغريفيث إلى الرد على الوفد الحكومي بمنعه من إشراك وسائل إعلام الحكومة الشرعية بتغطية جلسات المشاورات بحجة اعتبرتها الحكومة خطأ فادحا.

فقد ذكر وزير الإعلام معمر الإرياني، أن وزارته خاطبت عبر الوفد الحكومي المشارك بالمفاوضات، مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث بضرورة إشراك وسائل الإعلام الرسمي ووكالة الأنباء اليمنية سبأ، ونخبة من الصحفيين البارزين لتغطية المشاورات.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر رصدها تابعها محرر "شبكة بويمن الإخبارية": "أُبلِغنا بشكل رسمي بعدم قبول طلبنا من المبعوث الأممي بحجة منع إي زيادة في عدد وفد الشرعية المكون من 12 ممثل و5 من السكرتارية وهو ما التزم به وفد الحكومة ، لنفاجئ بأن وفد الحوثيين وصل العاصمة السويدية بأكثر من42 منهم الإعلاميين وفي نفس طائرة المبعوث الدولي؟!!!!!!".

ودعا الإرياني "مكتب المبعوث الخاص لليمن بسرعة تدارك هذا الخطأ الفادح الذي يظهر انحيازا واضحا للانقلابيين ويتعارض مع مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية و يخل بالجهود الرامية لإنجاح مشاورات السلام".