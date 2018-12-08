شكرا لقرائتكم خبر عن خوفا من انشقاقهم …رئاسة وفد الحوثي في السويد تفرض رقابة على بعض اعضاء الوفد (الاسماء+التفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن نشوب خلافات بين أعضاء الوفد الحوثي المفاوض في السويد. وذكرت المصادر أن رئيس الوفد محمد عبدالسلام امر بفرض رقابة شديدة على العضو خالد الديني والوزير في حكومة الانقلاب غالب مطلق، وصلت حد مراقبة الاثنين اثناء الذهاب إلى دورات المياه. وأوضحت المصادر أن عبدالسلام يخشى انشقاق الديني ومطلق وإعلان انضمامهم للشرعية، كما صنع آخرون.

شكرا لقرائتكم خبر عن خوفا من انشقاقهم …رئاسة وفد الحوثي في السويد تفرض رقابة على بعض اعضاء الوفد (الاسماء+التفاصيل) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .