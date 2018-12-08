شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: محافظ البنك المركزي يخرج عن صمته ويطلق اقوى تحذير للمواطنين...شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام توضيحا هاما وعاجلا بخصوص صرف العملة المحلية مقابل الدولار. ونشر زمام التوضيح على صفحته بموقع تويتر . وجاء في التحذير : ‏ننصح المواطنين بعدم الإنجرار وراء الشائعات وعدم التهافت على شراء العملات الأجنبية فالأيام القادمه ستشهد تحسنات ملحوظة للعملة الوطنية حيث نعمل على إستقرار الأسعار وتثبيتها عند أدنى مستويات ممكنة

وستتخذ اللجنة الإقتصاديه والبنك المركزي إجراءات عاجلة تحد من التلاعب بالعمله الوطنية.

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: محافظ البنك المركزي يخرج عن صمته ويطلق اقوى تحذير للمواطنين...شاهد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .