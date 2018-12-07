بالصور.. مديرية حصوين بالمهرة ساهمت في إنجاح المهرجان الخطابي بعيد الاستقلال

لبّت مديرية حصوين نداء السلطة المحلية بمحافظة المهرة، وسجلت حضوراً جماهيريا حاشدا ساهم في نجاح فعاليات المهرجان الجماهيري للاحتفال بالذكرى الـ 51 للاستقلال الوطني المجيد ال30 نوفمبر.

وكذا بمناسبة انطلاق قناة المهرة الفضائية أمس الخميس 6 ديسمبر 2018 م في الغيضة.

ووفق مصادر "الخليج 365"، احتشد كافة أبناء مديرية حصوين ـ بكل مكوناتهم وفئاتهم وشرائحهم الاجتماعية ـ في موكب مهيب بقيادة الشيخ ياسر عبدالله الأسد مدير عام مديرية حصوين ، وبرفقة جمع من الشيوخ والشخصيات الاجتماعية بالمديرية جاءوا محتفلين ومهنئين فخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومحافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت وكافة الشعب اليمني بهذه المناسبة العظيمة ومعلنين وقوفهم إلى جانب الشرعية والسلطة المحلية بقيادة الشيخ، راجح باكريت ومؤيدين للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتثبيت الأمن والاستقرار والتنمية والبناء.

وعبر أبناء مديرية حصوين عن شكرهم للشيخ ياسر الأسد مدير عام المديرية الذي نجح في حشد هذه الجماهير العريضة للمشاركة في المهرجان من الشخصيات الاجتماعية والقبلية والرياضية والشبابية بكافة فئاتهم وشرائحهم لتسجل مديرية حصوين حضورا مشرفا بكل المقاييس ، من خلال دعوته لابناء المديرية للحضور والمشاركة الفاعلة ، وبهذا النجاح نال مدير الشيخ ياسر الاسد ثقة الجميع مكتسحا الأرقام بشعبية عالية من خلال تفاعل الجميع وتلبيتهم لدعوته الكريمة بحشود غير مسبوقة وهذا يدل على المكانة الرفيعة له لدى كافة أبناء المديرية.

ويقول أبناء مديرية حصوين .. لقد لبينا نداء الواجب وشرفنا المديرية وسلطتها المحلية ومثلناها خير تمثيل بتلك الحشود الضخمة ورفعنا إسمها عاليا لتزداد شعبيتك شيخنا الشاب ياسر الأسد ، ولم لم نرى من قبل شعبية لشخص مثلك.

من جانبه حيّا الشيخ ياسر عبدالله الأسد مدير عام مديرية حصوين كافة أبناء المديرية على تلبيتهم الدعوة وحضورهم الفعال في المهرجان ولتلك الحشود الجماهيرية الغفيرة.

موجهاً شكره وتقديره الجزيلين لكافة شيوخ القبائل والشخصيات الإجتماعية وأعضاء المكاتب التنفيذية وأعضاء المجلس المحلي وقيادة نادي فرتك وكافة الفرق الشعبية من كافة المناطق على التفاعل والمشاركة لتلبية دعوة السلطة المحلية للمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت في المهرجان الخطابي والجماهيري للاحتفاء بعيد الاستقلال وانطلاق قناة المهرة القضائية ولتأكيد الدعم والتأييد للشرعية والسلطة المحلية والتحالف العربي.

موصلاً شكره للجان الحشد واللجان التنظيمية الشبابية في عموم مناطق المديرية على عملهم ودورهم الفاعل في إنجاح المهرجان وحشد الجمهور والإشراف والتنظيم.

مؤكدا بأن مديرية حصوين وأبنائها سيكونون دائما إلى جانب السلطة المحلية ودعم خططها في التنمية والبناء وتعزيز التلاحم بين أبناء المحافظة والحفاظ على الأمن والإستقرار والسكينة العامة.