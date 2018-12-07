نقابة الصرافين بعدن تصدر تعميما لتحديد أسعار الصرف

أصدرت نقابة الصرافين بالعاصمة عدن تعميم جديد وهاما قبل ساعات، حددت فيه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني تماشياً مع الأسعار التي حددها البنك المركزي في وقت سابق .

وفيما يلي يعيد 'الخليج 365 ' نشر التعميم، كما ورد:

الاخوة / الصرافين ............. الاكارم

تحية طيبة وبعد....

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة وبحسب الاتفاق مع البنك المركزي اليمني والجهات المختصة فقد تم الاتفاق على تحديد اسعار الصرف بحسب ما هو موضح ادناه:

الدولار الأمريكي

480 الشراء

484 البيع

الريال السعودي

127 الشراء

128 البيع

وعليه فان النقابة تخلي مسئوليتها الكاملة في حال المخالفة للسعر اعلاه، حيث سيتم توقيف اي صراف مخالف للسعر السالف ذكره واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال ذلك... من خلال نزول لجان تفتيش وحملات على الصرافين.

وهذا اخلاء للمسئولية الملقاة على عاتق النقابة.

وفق الله الجميع لما فية الخير

صادر عن نقابة صرافي عدن