بن علي جابر يبعث برقية عزاء ومواساة للدكتور بامقا في وفاة والده

بعث مدير عام مديرية شبام رئيس المجلس المحلي، عبدالوهاب عبدالله بن علي جابر، برقية عزاء ومواساة في وفاة والد الدكتور محمد عبدالله بامقاء واخوانه الذي وافته المنية في جمهورية مصر العربية.
وفيما يلي نعيد نشر البرقية، التي جاء فيها:
"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقئ الاستاذ / عبدالوهاب عبدالله بن علي جابر مدير عام مديريه شبام ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة والد الدكتور محمد عبدالله بامقاء في جمهورية مصر العربية وبمناسبة هذا المصاب الجلل يتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساةللاخ العزيز الدكتور محمد بامقاء والاخ محمد عبيد بامقاء واسرتهم الكريمة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون."
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