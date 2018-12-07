خبير: الحوثيون سيفشلون محادثات السويد وهذا السبب

قال الخبير العسكري الاستراتيجي، العقيد يحيى أبو حاتم، اليوم الجمعة، "الحوثيون سيفشلون محادثات السويد".
وأرجع أبو حاتم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" السبب "لانهم لايستطيعون العيش في سلام مع أي أحد"
وتابع "فهم جماعة إرهابية تعودت على الحروب وتتغذاء على الدماء وتعشق الدمار".
واختتم "جماعة لا تؤمن إلا بلغة السلاح وليس غير السلاح".
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