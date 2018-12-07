شاهد.. فنان حضرمي من الزمن الجميل يشيد بتغطية "اليمن العربي " احتفال 30 نوفمبر بالمكلا

أشاد الفنان الحضرمي القدير، مفتاح سبيت كندارة بتغطية 'الخليج 365 ' لفعاليات احتفال عيد الجلاء، الذي يصادف الـ30 من نوفمبر من كل عام.

وأعرب كندارة لموقع 'الخليج 365 ' في تسجيل صوتي عبر تطبيق المراسلة الفوري 'واتساب'، عن سعادة لاهتمام الموقع بإبراز فناني الزمن الجميل الذين هم على وشك التهميش.

وقال كندرة 'لليمن العربي ': "انا راسي مرفوع بما قدمتوه، وأنا من الفنانين المهضومين في المحافظة، ولكم ولقليل من أمثالكم جزيل الشكر".

ودعا كندارة المسؤولين في حضرموت - عبر 'الخليج 365 ' - إلى عدم نسيانهم أو نسيان ما قدموه لحضرموت، كما دعاهم إلى التكرم بلفته كريمة نحوهم وذكرهم كأقل تقدير لفناني الزمن الجميل.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان مفتاح سبيت كندارة شارك في العمل الفني الذي أهدي إلى حضرموت بمناسبة إحتفال الـ30 من نوفمبر 'وطن البحار'، والتي قدمها إلى جانبه من كلا من الفنان القدير محفوظ بن بريك، والفنان الشاب عدنان العطاس.