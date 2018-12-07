شكرا لقرائتكم خبر عن ""الخليج 365"" ينفرد بنشر اقوى واهم المقترحات التي قدمها وفد الشرعية اليوم لغريفت حول مطار صنعاء والحديدة والاسرى والمرتبات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر صحفي في رئاسة الجمهورية عن تفاصيل الجلسة الأولى لمشاورات السويد والتي عقدت اليوم الجمعة برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وقال ياسر الحسني الصحفي في رئاسة الجمهورية ” أن الوفد الحكومة ركز في الجلسة الأولى للمشاورات على القضايا الإنسانية وآليات تخفيف المعاناة الانسانية في كل المحافظات ، وخصوصاً المناطق التي تحت سيطرة الانقلاب.

وعن الوضع في مدينة وميناء الحديدة ‏قدم الوفد الحكومي وفق الحسني مقترح ينص على انسحاب الحوثيين من ميناء و مدينة الحديدة ، و تسليم ميناء الحديدة إلى وزارة النقل و مدينة الحديدة إلى قوات وزارة الداخلية و تعاون الأمم المتحدة في العملية، ويتم تحويل واردات الميناء إلى البنك المركزي في عدن.

وحول وضع اتفاقية الأسرى والمعتقلين ‏شكل الوفد الحكومي فريق ليعمل مع مكتب المبعوث والصليب الاحمر حول آليات تنفيذ اتفاق اطلاق سراح الاسرى مع التأكيد على ضرورة وقف الحوثيين الانتهاكات التي مازلوا يمارسونها حتى اللحظة من خلال استمرارهم في الاعتقالات والانتهاكات.

وعن المطارات اليمنية الداخلية بما فيها مطار صنعاء ‏أكد الوفد الحكومي على ضرورة فتح كافة المطارات اليمنية ومنها مطار صنعاء و اعتبارها مطارات محلية ، على أن يكون مطار عدن هو المطار الدولي السيادي في اليمن ، تمر من خلاله كل الرحلات من وإلى الأراضي اليمنية.

وحول الوضع الاقتصادي أشاد المبعوث الأممي بقيام الحكومة بدفع مرتبات كافة المتقاعدين في كافة محافظات الجمهورية ، وسعيها الجاد لدفع مرتبات موظفي القطاع العام وعلى وجه الخصوص قطاعي التعليم والصحة.

كما اكد الوفد الحكومي ضرورة توقف الحوثيين عن التلاعب بالعملة الوطنية. محذرا المجتمع الدولي من الانزلاق نحو انشاء مؤسسات موازية للمؤسسات الحكومية وعدم تكرار خطأ المجتمع الدولي في السماح بانشاء بنكين مركزيين في ليبيا.

وشدد المبعوث على اهمية تمكين البنك المركزي وتقوية العملة الوطنية، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تدعم وحدة وسيادة البنك المركزي وأن دعم البنك المركزي للاضطلاع بمهامه سيأثر ايجابًا الئى الوضع الاقتصادي.