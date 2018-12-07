شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عسكري مفاجئ للحوثيين في صنعاء والجيش يكسر ويقترب من آخر تحصيناتها الوعرة والقتلى بالعشرات “المناطق المشتعلة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تدور في الأثناء مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة وميلشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وسط البلاد.

وقالت مصادر خاصة لــ “بوابتي” ” إن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على قرية الحوار بالكامل بقلب جبهة نهم، بعد مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة حتى اللحظة مع ميلشيا الحوثي الانقلابية”.

وأضافت المصادر” أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وأسر وفرار عشرات آخرين”.