شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مدوية في قلعة جوهانسبيرغ السويدية معركة بالايدي ولطم وصفع .. ضرب مبرح لعضوين بوفد الشرعية والشرطة تتدخل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة من موفد الشرعية المفاوض بالسويد ان اشتباكات بالأيدي اندلعت بين المرافقين لوفدي الشرعية والحوثيين تدخل فيها وزير الإعلام اليمني معمر الارياني وعثمان مجلي والذي قام المرافقين للوفد الحوثي بضرب كلا من عثمان مجلي ومعمر الارياني بضرب مبرح .

وأشارت المصار وفقا لما نقله موقع "تحديث نت" إلى أن حراس قلعة جوهانسبيرغ اوقفوا العراك وابعدوا المرافقين الحوثيين خارج القاعة بعد تهديد موفد الشرعية اليمنية إلى غريفيث باخراج مرافقي الجماعه أو الانسحاب وهو الأمر الذي دفع غريفيث إلى أبعاد مرافقي وفد المليشيات الحوثية.

وأضافت المصادر أن سبب اندلاع الاشتباك بالأيدي بين مرافقي الوفد الحوثي وبين أعضاء وفد الشرعية كان نتيجة مشادات كلامية اعتراض على غريفيث بأنه ينحاز إلى المليشيات الحوثية حيث اغضبهم وجود أعداد كبيرة للمرافقين الحوثيين .