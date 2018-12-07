الإنقلابيون يحولون منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية في الحديدة

في خطوة ليس بجديدة عليها ضد حقوق الإنسان، أقدم الإنقلابيون الحوثيون على تحويل منازل المواطنين في محافظة الحديدة، إلى ثكنات عسكرية.
وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني، أن الميليشيات إقتحمت منازل المواطنين وقامت بتحويلها إلى ثكنات وحفرت فيها الخنادق للتنقل من مكان لآخر.
في حين تحتجز عشرات الأسر كدروع بشرية، فيما قامت بتشريد عائلات أخرى إلى مناطق نائية.
وأضاف المركز، أن الميليشيات إستخدمت بعض تلك المنازل بعد نهبها كمخازن للسلاح والذخيرة لتموين عناصرها الإرهابية.
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