اليمن والسودان تتباحثان قضايا الهجرة والمغتربين

بحث وزير المغتربين علوي بافقيه، اليوم الجمعة، مع وزير الدولة لتنظيم شؤون السودانين بالخارج، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في ما يخص رعاية ودعم الجالية اليمنية في السودان.
واستعرض اللقاء الذي عقد على هامش المنتدى الدولي الحادي عشر لشؤون الهجرة والتنمية التي نظمته هذا العام المملكة المغربية الشقيقة مع الأمم المتحدة، في مدينة مراكش، العلاقات الأخوية الصادقة بين اليمن والسودان.
وأقر الوزيران على أهمية العمل العربي المشترك من خلال مجلس شؤون الهجرة في رحاب الجامعة العربية لتعزيز التعاون العربي المشترك وتقاسم الخبرات ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية من قضايا الهجرة والجاليات المقيمة في الخارج.
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