مكتب غريفيث: لا نفرض على أي من الوفدين أية أجندة

قال مصدر في مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن، مارتن غريفيث، اليوم الجمعة، إن المبعوث الخاص لا يفرض على أي من الوفدين أية أجندة ومهمته الوصول إلى حلول يقبل بها الطرفان.

وأضاف المصدر وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن" مشاورات السويد مستمرة طالما الطرفان مستمرون في التشاور مع الأمم المتحدة ومناقشة إجراءات بناء الثقة".

وبين أنه "لا يوجد سقف زمني محدد للمشاورات الجارية بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين في السويد".

وكان الحوثيون أعلنوا رفضهم المرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن ودعوا إلى إصدار قرار جديد في مجلس الأمن.

كما رفضوا طلب وفد الحكومة بشأن الانسحاب من الحديدة.