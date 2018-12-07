الحوثيون يرفضون المرجعيات الثلاث ويدعون إلى إصدار قرار جديد في مجلس الأمن

أعلنت مليشيا الحوثي، مساء اليوم الجمعة، رفضها المرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن. وذكرت وسائل إعلام نقلا عن مؤتمر صحفي للوفد الحوثي في المشاورات السياسية أن مليشيات الحوثي ترفض المرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن ودعت إلى إصدار قرار جديد في مجلس الأمن. كما رفضت مليشيات الحوثي طلب الحكومة اليمنية الشرعية الانسحاب من الحديدة.

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