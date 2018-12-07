شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن محاولة انشقاق جديدة لعدد من أعضاء الوفد الحوثي بالسويد .. ووضع هؤلاء تحت الرقابة المشددة (الأسماء والتفاصيل) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن نشوب خلافات بين أعضاء الوفد الحوثي المفاوض في السويد.



وذكرت المصادر أن رئيس الوفد محمد عبدالسلام يفرض رقابة شديدة على العضو خالد الديني والوزير الجنوبي في حكومة الانقلاب غالب مطلق، وصلت حد مراقبة الذهاب إلى دورات المياه. وأوضحت المصادر أن عبدالسلام يخشى انشقاق الديني ومطلق وإعلان انضمامهم للشرعية، كما صنع آخرون.

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن محاولة انشقاق جديدة لعدد من أعضاء الوفد الحوثي بالسويد .. ووضع هؤلاء تحت الرقابة المشددة (الأسماء والتفاصيل) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .