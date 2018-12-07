المئات في تعز يتظاهرون للمطالبة بالقبض على جناة قائد لواء "العصبة"

تظاهر المئات من منتسبي لواء العصبة وعدد من المواطنين، صباح اليوم الخميس، للمطالبة بالقبض على قتلة قائد اللواء.
ورفع المتظاهرون صورا لقائد لواء العصبة رضوان العديني ولافتات تطالب السلطة المحلية بسرعة القاء القبض على المتورطين بقتله ومحاسبتهم.
وكان قائد مايعرف بلواء العصبة قد قتل في التاسع من يونيو الماضي، بنيران مسلحين تابعين لكتائب أبي العباس.
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