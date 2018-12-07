لجان حوثية تجوب محافظة إب لنشر فكرها الطائفي وتحشيد المقاتلين



كشفت مصادر خاصة، لمراسل يمن شباب نت ، قيام لجان حوثية، بزيارة عدد من المرافق الحكومية والمديريات في محافظة إب، لنشر الفكر الطائفي وتحشيد مقاتلين جدد.

وأفادت المصادر أن اللجان الحوثية، جابت عدد من المديريات ودعت الأهالي لحشد المقاتلين إلى الجبهات.

المصادر أكدت قيام اللجان الحوثية بزيارة مديريات "يريم ـ الظهار ـ بعدان ـ الشعر"، إضافة إلى عدد من المؤسسات التعليمية.

وظهر في اللجان التي جابت مديريات "بعدان ـ الشعر " خطيب جامع الصالح "علي المطري" وآخرين.

في غضون ذلك قامت قيادات أخرى بزيارة جامعة إب وألقت محاضرات تحريضية وطائفية للطلاب في عدد من كليات الجامعة وسط رفض كبير في أوساط لطلاب واستيائهم من تحويل الجامعة، وفق مصادر طلابية.

وتأتي هذه الزيارات بعد فشل القيادات الحوثية المحلية في حشد مقاتلين لصفوف الحوثيين، نظراً للرفض الشعبي المتنامي.

وتخضع محافظة إب لسيطرة مليشيا الحوثي.