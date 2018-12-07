ارتياح حضرمي كبير بعد ترميم حصن الغويزي

حظي مبنى حصن الغويزي الواقع شرق مدخل مدينة المكلا، باهتمام كبير من قبل الهيئة العامة للاثار والمتاحف.

وشارك ناشطون في مدينة المكلا صورا لعمال يقومون باعادة ترميم حصن الغويزي الشهير الواقع في المدخل الشرقي لمدينة المكلا.

وقال المشرفون على المشروع، "إن الترميم للحصن العملاق اسد حضرموت الرابط في الجبل الشرقي لمدخل المدينة المبتسمة جاء بتوجيه من الهيئة العامة للمتاحف ولاثار فرع ساحل حضرموت.

واشاد مواطنين بعملية الترميم لهذا الحصن التاريخي متمنين ان تقوم الهيئة العامة للمتاحف والاثار بترميم القلاع والحصون الاخرى في حضرموت والجنوب عامة.