شكرا لقرائتكم خبر عن المشاورات فشلت والمعارك تشتعل في صنعاء والطيران يتدخل ومؤشرات الحسم العسكري تقترب!!تفاصيل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - في مؤشر ورسالة واضحة تبعثها مليشيات الحوثي من اكثر من جبهة في الداخل للمجتمع الدولي وللتحالف وللشرعية وللمشاركين في مشاورات السويد رسالة واضحة بأنها لن تقبل بغير الحرب ولن تخضع الا بالقوة واصلت المليشيات مساء اليوم انتهاكاتها وهجماتها في اكثر من جبهة مستغلة الهدنة التي تم اعتمادها لترك مساحة في انتظار ما سيخرج به غريفيث والمجتمع الدولي من السويد مع تأكيد الجميع بأن هذه جماعة لا تؤمن بسلم او بحوار ولا تعرف سوى الحرب والدماء.. بحسب مصادر سياسية لمحرر "يمن الغد".

وقالت مصادر ميدانية "أن المليشيات هاجمت مواقع للشرعية في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء ليقوم الجيش الوطني بواجب الرد واندلعت على اثرها مواجهات عنيفة اليوم الخميس. وتواصلت المواجهات العسكرية بين قوات الجيش الوطني ومليشيات المتمردين الحوثيين في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء ومازالت مستمرة حتى الان.

وقال مصدر عسكري "إن معارك عنيفة تواصلت اليوم الخميس في ميمنة جبهة نهم، شمال مديرية نهم، وغارات لمقاتلات التحالف العربي دمرت مخزن ذخيرة كما استهدفت تجمعاً للمليشيات، وأتبعتها بغارة أخرى استهدفت دراجات نارية ومسعفين في الميمنة".

وأشار المصدر إلى أن هذه المعارك تأتي ضمن قيام القوات الحكومة بالتصدي لهجمات شنتها مليشيات الحوثيين بينما يتهم إعلام جماعة الحوثيين قوات الحكومة الشرعية بشن هجوم على مواقعهم. وفي نفس السياق تواصل فرق نزع الألغام التابعة للمنطقة العسكرية السابعة تنظيف المناطق التي سيطرت عليها في وقت سابق في جبهة نهم،

وقال المصدر العسكري للمصدر أونلاين إن فرق نزع الألغام استكملت اليوم الخميس تنظيف جبل ام سلطا بمديرية نهم من الألغام. وكانت القوات الحكومية قد سيطرت على الجبل الذي تبلغ مساحته نصف كيلومتر مربع تقريبا، في وقت سابق، واستخرجت الفرق الهندسية للجيش منه نحو 2000 لغم وعبوة ناسفة.

وحسب المصدر فقد عملت في الجبل 4 فرق هندسية واستخرجت هذه الكمية، منها الغام فردية والغام مضادة للدروع وعبوات ناسفة مختلفة الأشكال والأحجام. وذكر المصدر أن الفرق الهندسية التابعة للجيش انتزعت منذ تحرير معسكر الفرضة قبل أكثر من عامين نحو 15 الف لغم من جبهة نهم وحدها.