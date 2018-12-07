طواف: سيتحقق السلام في اليمن فقط عندما تقتنع الحوثية بالمواطنة المتساوية

عدن - الخليج 365قال السفير، السابق عبدالوهاب طواف، "سيتحقق السلام الدائم والشامل والمستدام في اليمن فقط عندما تقتنع جماعة الحوثي بالمواطنة المتساوية مع بقية الشعب اليمني".
وأضاف طواف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "وأي حلول لا تحقق ذلك هي مجرد تشريعات، لحروب قادمة أكثر ضراوة وأوسع إنتشار".
وتابع"سنلاحظ أن أغلب من يستدعي النقاط الخلافية بين المذاهب هم الذين لا يأبهون ولا يلتزمون أصلا بنقاط الإلتقاء والإجماع بين المسلمين؛ وإنما يلجأون لتلك التناقضات والإختلافات، لتحقيق مكاسب سياسية دنيوية".
ومضى "نتيجة صفرية هي نتاج صراع الشعب اليمني مع مشروع الحوثي العنصري"..
وزاد" فتحقيق مصلحة الشعب تؤدي إلى خسارة كلية لجماعة الحوثي والعكس صحيح؛ وبالتالي لا مجال هنا لتحقيق ربح للطرفين؛ فربح طرف يساوي خسارة كلية للطرف الآخر؛ هذه هي المعادلة التي تحكم حرب اليمن للأسف".
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