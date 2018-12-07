الحوثيون ينهبون أثاث منازل المدنيين بالحديدة

تستمر الانتهاكات الإنسانية التي تمارسها الحوثية لهدف تدمير البنية التحتية بالحديدة.

وأقدمت مليشيات الحوثي على تحويل المُدُن إلى معسكرات وتتخذ من المواطنين دروعاً بشرية لها.

ووفق مصادر "الخليج 365"، قامت مليشيات الحوثي بتحويل منازل المواطنين في الحديدة إلى ثكنات عسكرية وحفرت فيها الخنادق للتنقل من مكان لآخر.

وتقول المصادر "منازل المواطنين التي طالها العبث الحوثي بشكل تام سبق وأن تم تشريد العائلات من منها إلى مناطق نائية وإستخدام تلك المنازل كمواقع عسكرية تستهدف منها الأحياء السكنية والمساجد في المناطق الأخرى ، وبعضها تتخذها المليشيات كمخازن للسلاح والذخيرة لتموين عناصرها الإرهابية.

وتعرضت منازل أخرى للنهب والسلب من قبل مليشيات الحوثي ، حيث قامت بنهب المحتويات والآثاث في كثير من المنازل ولم تسمح لأصحابها بأخذها معهم عند نزوحهم منها.