شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو شرط جديد ومفاجئ بشأن مطار صنعاء قبيل التوقيع على فتحه.. رويترز تكشف تفاصيل اليوم الثاني لمشاورات السويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تتواصل في السويد لليوم الثاني، مباحثات السلام حول الأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي انطلقت الخميس بحضور وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين.

وفيما تحدثت وسائل إعلام قريبة من التحالف العربي بقيادة السعودية عن وجود خلافات في بعض الملفات، نقلت وكالة رويترز للأنباء الجمعة عن مسؤولين يمنيين قولهما، إن الحكومة تقترح إعادة فتح مطار صنعاء الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي، "بشرط تفتيش الطائرات في مطار عدن أو سيئون".



وبعد انتهاء مباحثات اليوم الأول، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أن "جمع الوفدين في السويد تعد خطوة مهمة"، مجددا التأكيد أن "طرفي الصراع اتفقا على تبادل الأسرى".

من جهته، أفاد موفد "الحدث" إلى المشاورات بوجود خلاف بين الأطراف اليمنية حول تحديد أجندة المشاورات، الأمر الذي سيعمل غريفيثس على حله اليوم، إذ يطالب وفد الشرعية بالبدء بإجراءات بناء الثقة ومن ثم تحديد إطار المشاورات، فيما يريد وفد المليشيات البدء بتحديد إطار للمحادثات.