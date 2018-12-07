هذا ما أكد عليه المبعوث الأممي بختام جلسته مع وفد الشرعية

ستوكهولم - الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، على أبرز ما أكد عليه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في ختام جلسة اليوم مع وفد الشرعية.

وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن المبعوث الأممي أكد على أهمية تمكين البنك المركزي اليمني وتقوية العملة الوطنية.

وبين، أن الأمم المتحدة تدعم وحدة وسيادة البنك المركزي وأن دعم البنك المركزي للاضطلاع بمهامه سيأثر ايجابًا الئى الوضع الاقتصادي

وشدد غريفيث على" قيام الحكومة اليمنية بدفع مرتبات كافة المتقاعدين بكل المحافظات ومرتبات موظفي القطاع العام وعلى وجه الخصوص قطاعي التعليم والصحة".

كما طلب الوفد الحكومي طلب ضرورة توقف الحوثيين عن التلاعب بالعملة الوطنية

وحذر المجتمع الدولي من الانزلاق نحو إنشاء مؤسسات موازية للمؤسسات.