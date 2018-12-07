ستوكهولم - الخليج 365
كشفت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، على أبرز ما أكد عليه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في ختام جلسة اليوم مع وفد الشرعية.
وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن المبعوث الأممي أكد على أهمية تمكين البنك المركزي اليمني وتقوية العملة الوطنية.
وبين، أن الأمم المتحدة تدعم وحدة وسيادة البنك المركزي وأن دعم البنك المركزي للاضطلاع بمهامه سيأثر ايجابًا الئى الوضع الاقتصادي
وشدد غريفيث على" قيام الحكومة اليمنية بدفع مرتبات كافة المتقاعدين بكل المحافظات ومرتبات موظفي القطاع العام وعلى وجه الخصوص قطاعي التعليم والصحة".
كما طلب الوفد الحكومي طلب ضرورة توقف الحوثيين عن التلاعب بالعملة الوطنية
وحذر المجتمع الدولي من الانزلاق نحو إنشاء مؤسسات موازية للمؤسسات.
شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما أكد عليه المبعوث الأممي بختام جلسته مع وفد الشرعية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .