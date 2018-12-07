شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :الشرعية : مستعدون لفتح مطار صنعاء فورا وفق شروط معينة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعرب وفد الشرعية المشاركة في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية ووقف الحرب، عن استعداده لفتح مطار صنعاء فورًا وفق شروط معينة، وأن قوات الشرعية على بعد كيلو متر من ميناء الحديدة، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.

وشدد وفد الحكومة اليمنية على أنه يجب وضع ضوابط لمنع استغلال مطار صنعاء في الحرب، منوهين عن امتلاكهمآآآ لوسائل لحسم ملف الحديدة، إذا فشلت الجهود السلمية.

وكشف مسؤولان يمنيان، أن الحكومة اقترحتآآآ إعادة فتحآآآ مطار صنعاء، بشرطآآآ تفتيش الطائرات في مطار عدن أو سيئون، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن المسؤولين اللذين لم تسمهما.