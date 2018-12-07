شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :الشرعية : مستعدون لفتح مطار صنعاء فورا وفق شروط معينة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعرب وفد الشرعية المشاركة في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية ووقف الحرب، عن استعداده لفتح مطار صنعاء فورًا وفق شروط معينة، وأن قوات الشرعية على بعد كيلو متر من ميناء الحديدة، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.
وشدد وفد الحكومة اليمنية على أنه يجب وضع ضوابط لمنع استغلال مطار صنعاء في الحرب، منوهين عن امتلاكهمآآآ لوسائل لحسم ملف الحديدة، إذا فشلت الجهود السلمية.
وكشف مسؤولان يمنيان، أن الحكومة اقترحتآآآ إعادة فتحآآآ مطار صنعاء، بشرطآآآ تفتيش الطائرات في مطار عدن أو سيئون، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن المسؤولين اللذين لم تسمهما.
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :الشرعية : مستعدون لفتح مطار صنعاء فورا وفق شروط معينة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .