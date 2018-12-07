بالفيديو.. اللحظات الأخيرة في حياة قائد الكتيبة الرابعة في اللواء 153 قبيل استشهاده

الخليج 365 – خاص

شيع اللواء 153 مشاة أمس الخميس 5 من أبطاله على رأسهم قائد الكتيبة الرابعة المقدم حسين بن عبدالله ديمان العقيلي وقائد الكتيبة الثامنة المقدم عبدالرحمن السقاف الطهيفي في مقبرة جعدر بمديرية عين غرب محافظة شبوة في حضور شعبي مهيب .

وزود الإعلام العسكري في اللواء 153 مشاة "الخليج 365" بمقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة في حياة الشهيد القائد حسين ديمان العقيلي في معركة البياض بجبهة الملاجم شمال شرق البيضاء .

ويظهر الفيديو مشاركة القائد حسين ديمان أبو عبدالله ببسالة في معركة تحرير البياض ويتقدم الصفوف في ملاحقة مليشيا الحوثي الانقلابية .

