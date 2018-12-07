الكشف عن مضامين الجلسة الثانية للمشاورات مع وفد الشرعية

ستوكهولم - الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، على تفاصيل "الجلسة الثانية للمشاورات مع وفد الشرعية".

وأضافت مصادر "الخليج 365"،"ناقشوا اتفاقاً بتشكيل فريق من الوفد الحكومي للعمل مع مكتب المبعوث و اللجنة الدولية للصليب الاحمر حول آليات تنفيذ اتفاق اطلاق سراح الاسرى والمختطفين وان يتوقف الحوثيين عن ممارسة الانتهاكات بحق اساتذه الجامعات والنساء والصحفيين".

وتناولت الجلسة المضامين التالية، رفع الحصار عن محافظة تعز وفتح المعابر وتسهيل وصول المساعدات، الصعوبات المتعلقة بايصال المساعدات، والمشاكل وأداء الامم المتحدة وامراء الحرب في نهب المساعدات الانسانية ونهب لمخازن برنامج الغذاء العالمي وسرقة المساعدات.

كما ناقش فريق الشرعية قضية الالغام التي زرعها الحوثيين بشكل واسع وإلزامهم تسليم خرائط الالغام وعمل الحكومة مع المنظمات الدولية والامم المتحدة لنزع الالغام، تشكيل فريق حكومي للعمل مع مكتب جريفيث بشان قضية خرائط الالغام ونزعها".

وقدم فريق المشاورات مقترح بانسحاب الحوثيين من ميناء و مدينة الحديدة و تسليم ميناء الحديدة لوزارة النقل اليمنية، وتسليم ميناء الحديدة لوزارة الداخلية بالتعاون مع المتحدة في العملية، وتحويل واردات ميناء الحديده إلى البنك المركزي في عدن".

وناقش فريق الشرعية قضية فتح المطارات اليمنية واعتبار مطار عدن هو المطار الدولي السيادي تمر عبره كل الرحلات اليمنية وفتح مطار صنعاء.