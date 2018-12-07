وزير الإعلام: الحوثية تفشل في إطلاق صاروخ من صنعاء وضحايا جراء انفجاره

صنعاء - الخليج 365

فشلت مليشيا الحوثي، في إطلاق صاروخ باليستي من صنعاء.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "المليشيا الحوثية الايرانية فشلت في إطلاق صاروخ باليستي من وسط أحد الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء.

وتابع" وانفجار الصاروخ يسفر عن ضحايا مدنيين واضرار في المنازل الواقعة في محيط الانفجار".

واختتم "فيما يتواجد وفد المليشيا على طاولة مشاورات السويد للبحث في إجراءات بناء الثقة".