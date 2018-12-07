وفد الحكومة يعلن استعداده فتح مطار صنعاء ولكن وفق شروط

ستوكهولم - الخليج 365 أعلن وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السويد، إستعداد الشرعية والتحالف العربي فتح مطار صنعاء الدولي، ولكن وفق شروط . وأوضح الوفد أن هذه الشروط تتضمن ضوابط تمنع إستغلال مطار صنعاء في الحرب . ذكرت ذلك وسائل إعلام عربية مرافقة لأعمال المشاورات وتقوم بتغطيتها . وأشار وفد الحكومة إلى أن قوات الشرعية على بعد كيلومترين من ميناء الحديدة .. لافتاً إلى أن هناك وسائل أخرى في الحديدة منها الحسم العسكري .

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