الخلافات تجتاح نقاشات ثاني أيام جلسات مشاورات السلام اليمنية في السويد

ستوكهولم - الخليج 365

إجتاحت الخلافات نقاشات ثاني أيام مشاروات السلام بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإنقلابية التي بدأت أمس، في العاصمة السويدية ستوكهولم، برعاية الأمم المتحدة .

ومع انتهاء مباحثات اليوم الأول، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، أن جمع الوفدين في السويد خطوة مهمة، مجدداً التأكيد أن طرفي الصراع اتفقا على تبادل الأسرى.

غير أن موفد قناة الحدث إلى المشاورات أفاد بوجود خلاف بين الأطراف اليمنية حول تحديد أجندة المشاورات، الأمر الذي سيعمل غريفيثس على حله اليوم، إذ يطالب وفد الشرعية بالبدء بإجراءات بناء الثقة ومن ثم تحديد إطار المشاورات، فيما يريد وفد الميليشيات البدء بتحديد إطار للمحادثات.

وبدات أمس المحادثات اليمنية في السويد، الخميس، بحضور وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين، وغريفثس، بالإضافة إلى وزيرة خارجية السويد، مارغو إليزابيث والستروم.

واعرب المبعوث الأممي عن شكره للسعودية والكويت وسلطنة عمان على جهودها لتحقيق هذا اللقاء.

كما أعرب عن أمله بالتوصل خلال الأيام القادمة إلى اتفاق لتخفيف معاناة اليمنيين، مضيفاً: "كل المشاكل لن تحل إلا بالإصغاء لكافة الأصوات اليمنية".