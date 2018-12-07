السفير بامخرمة: نأمل أن تنهي مشاورات السويد الأزمة في اليمن

الخليج 365

تمنى ضياء الدين بامخرمة، سفير جيبوتي، عميد السلك الدبلوماسي في المملكة العربية السعودية، نجاح مشاورات السويد بشأن الأزمة اليمنية.

وكتب السفير بامخرمة عبر حسابه الرسمي على 'تويتر': "نأمل أن تفضي مشاورات السويد حول اليمن بنتائج تضع حدا للأزمة الممتدة منذ سنوات بسبب الإنقلاب الغاشم للمليشيات التي رفضها الشعب اليمني ومعه المجتمع الدولي الذي لايعترف إلا بشرعية وحيدة لليمن ممثلة في عبدربه منصور هادي".

تجدر الإشارة إلى أنها عقدت في السويد الخميس، الجلسة الافتتاحية لمشاورات السلام بين أطراف النزاع اليمني بحضور وفدي الحكومة المعترف بها دولياً والمتمردين الحوثيين.